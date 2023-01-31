«Они же не идиоты»: эксперт оценил возможность передачи Киеву ядерного оружия

Политолог Юрий Светов оценил риск ядерной угрозы в связи с возможной передачей Украине немецких подводных лодок.

Ни одно государство ни при каких обстоятельствах не даст киевскому режиму ядерное оружие. Уверенность в этом высказал политолог и журналист Юрий Светов, комментируя 5-tv.ru поставки западного вооружения Украине.

«Никто, ни одна страна не даст права распоряжаться своим ядерным оружием кому-то другому. К примеру, у США ядерное оружие находится в Германии, но распоряжаются этим оружием американцы. То же самое у англичан и у французов. Они же не идиоты, чтобы дать свое ядерное оружие другой стране. А вдруг она использует его, и ты тем самым окажешься втянутым в ядерную войну, чего ты совсем не хотел?» — пояснил эксперт.

По мнению Светова, даже помогать Киеву создавать ядерное оружие никто не станет, потому что это будет угрозой не Украине, а тому, кто ей помогает.

Политолог также развеял опасения ядерной угрозы, возникшие в связи с требованием Украины к Германии поставить подводные лодки. Даже если передача состоится, что вряд ли, подчеркнул Светов, у Германии нет атомных субмарин и других ядерных вооружений.

«Атомные подводные лодки — оснащенные ядерным реактором и несущие на борту ядерное оружие — есть только у России, США, Великобритании, Франции и Китая», — отметил эксперт.

Подводные лодки на днях у ФРГ потребовал замглавы МИД Украины Андрей Мельник. По его мнению, немецкие субмарины могли бы «вытеснить российский флот из Черного моря».

Ранее 5-tv.ru рассказал, какая страна имеет возможность и желание передать ядерное оружие Украине.