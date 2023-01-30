В Казани стартует Международный оперный фестиваль имени Шаляпина

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Рита Миронова
Рита Миронова 19

Фестиваль продлится с 30 января по 28 февраля.

В Казани стартует Международный оперный фестиваль имени Шаляпина

Фото: Михаил Медведев / ТАСС

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В Казани открывается 41 Международный оперный фестиваль имени Федора Ивановича Шаляпина. Мероприятие приурочено к 150-летию великого русского артиста, который был уроженцем Казани.

По информации телеканала «Татарстан 24», программа фестиваля включает в себя десять спектаклей и два гала-концерта, в которых будут участвовать солисты Большого театра России.

На открытие фестиваля известный итальянский дирижер Марко Боэми прилетел из Токио, где руководил специальным концертом-трибьютом Лучано Паваротти. По словам маэстро, он был счастлив прикоснуться к этому эксперименту.

«Это был восхитительный эксперимент, так как они уже достаточно пожилые парни. Несмотря на это, все получилось. Это такое счастье, стоять с ними на одной сцене. Публика плакала и видела в каждом их выступлении маленький спектакль», — рассказал Марко Боэми корреспонденту телеканала.

Фестиваль пройдет на сцене Татарского академического государственного театра имени Джалилядо с 30 января по 28 февраля. Откроет его «Севильский цирюльник».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Будапеште с успехом прошла премьера оперы Прокофьева «Война и мир» на русском.

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