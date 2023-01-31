Скрывающая свое лицо восходящая звезда DERZY: «Смелость покоряет вершины»

Начинающая певица исполняет мечту по-своему: скрывает свою личность, призывая публику оценивать только талант — самое главное.

Певица DERZY в эксклюзивном интервью 5-tv.ru призналась, что, как и любой начинающий карьеру артист, волнуется перед каждым шоу. Какой будет реакция публики и критиков на новое творчество? Однако без риска успех невозможен, и — преодолевая страх — нужно выходить на сцену, если тебе есть что сказать. На премьере сериала «Раневская» исполнительница призвала молодых коллег брать пример с великих — стоять на своем, непременно гнуть свою линию.

Фаину Георгиевну Раневскую DERZY назвала легендарной женщиной, которая запомнилась не только актерским даром, но и яркими высказываниями, говорящими об остром уме и особом подходе к жизни. Эта смелость, даже дерзость, вдохновляет певицу на свершения. Помогает оставаться собой и воплощать собственные творческие идеи в жизнь.

«Всегда есть определенное волнение, мне кажется, у каждого нового артиста, это нормально. Всегда нужно делать на это скидку. Но все равно нужно оценивать таланты, самое главное — талант. Здесь не должно быть, знаете, жалости — смотрим на таланты. Смелость покоряет вершины, смелость решает многое. Если человек решительный, как Фаина Раневская, я думаю, все сбудется, и все будет классно», — сказала артистка.

Проект DERZY появился на горизонте отечественного шоу-бизнеса в 2020 году, все началось с песни «Хочу скандала». Все композиции и клипы девушка придумывает сама. Исполнительница скрывает не только свое лицо, но даже имя, предпочитая оценку своих песен, а не узнаваемость и популярность. В маске, позволяющей свободно дышать и выступать, певице комфортно, но, как призналась она изданию Газета.ру, если когда-то и захочется ее снять, зритель не разочаруется.

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