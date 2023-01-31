Bloomberg: «Жажда победить Россию приобретает опасный и безрассудный поворот»

Колумнист издания призвал Запад пересмотреть свою политику в отношении кризиса на Украине.

Страны Запада достигли степени безрассудства в своем желании одолеть российского лидера Владимира Путина, пишет колумнист издания Bloomberg Панкай Мишра.

По мнению автора статьи, на это указывают новые обещания, которые взвалили на себя Штаты и их союзники по Альянсу, собираюсь передать киевскому режиму свои танки.

«Такая жажда победить Россию приобретает опасный и безрассудный поворот. Особенно если вспомнить оглушительное фиаско, которыми заканчивались геополитические игры Запада в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке», — комментирует автор происходящие сейчас события.

На страницах издания Bloomberg Панкай Мишра обращается с призывом изменить политику в отношении вооруженного конфликта на Украине и признать опасную возможность эскалации в случае продолжения втягивания сил НАТО в противостояние с Россией.

Официальная Москва с 24 февраля вынужденно проводит специальную военную операцию на Украине. При этом коллективный Запад занял антироссийскую позицию и снабжают украинских националистов оружием, тратя на эти цели десятки миллиардов долларов США.

Российская сторона неоднократно призывала прекратить милитаризацию Украины и заявляла, что поставки западных вооружений лишь увеличивают масштабы кровопролития, а транспорт с вооружением становится законной целью для ударов российской армии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Макрон высказался о применении Украиной западного оружия.