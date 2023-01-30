Президент Франции считает, что поставляемое Киеву оружие может служить только для определенных целей.

Руководитель Пятой республики Эммануэль Макрон заявил, что Украина не должна нападать на территорию России с применением поставляемого Западом оружия. Соответствующее заявление прозвучало во время встречи с главой кабмина Нидерландов Марком Рютте в Гааге.

«Одним из критериев поставки вооружений является то, что они не должны приводить к эскалации конфликта», — заявил Макрон.

По словам президента Франции, поставляемое украинским боевикам оружие должно использоваться только для защиты страны.

«То есть из поставляемого нами оружия не должны наноситься удары по российской территории», — объяснил французский лидер.

24 февраля официальная Москва — после многочисленных, но тщетных попыток разрешить накопившиеся противоречия дипломатическим путем — была вынуждена приступить к проведению на Украине специальной военной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию региона.

На фоне вынужденных, но оправданных действий России, США и их союзники по Североатлантическому альянсу начали уже открыто поддерживать установившийся в Киеве русофобский режим, поставляя украинским националистам оружие на десятки миллиардов долларов США.

Российские официальные лица многократно призывали прекратить поддержку киевского режима и предупреждали, что военные грузы для Украины становятся законной целью для российской армии.

Ранее 5-tv.ru писал, что политолог Марков развенчал миф о планах Польши забрать часть Украины.