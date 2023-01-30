Можно и нельзя: Макрон высказался о применении Украиной западного оружия

|
Иван Обухов
Иван Обухов 37

Макрон заявил, что Украина не должна атаковать территорию России из западного оружия

Можно и нельзя: Макрон высказался о применении Украиной западного оружия

Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Stephani Barge

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент Франции считает, что поставляемое Киеву оружие может служить только для определенных целей.

Руководитель Пятой республики Эммануэль Макрон заявил, что Украина не должна нападать на территорию России с применением поставляемого Западом оружия. Соответствующее заявление прозвучало во время встречи с главой кабмина Нидерландов Марком Рютте в Гааге.

«Одним из критериев поставки вооружений является то, что они не должны приводить к эскалации конфликта», — заявил Макрон.

По словам президента Франции, поставляемое украинским боевикам оружие должно использоваться только для защиты страны.

«То есть из поставляемого нами оружия не должны наноситься удары по российской территории», — объяснил французский лидер.

24 февраля официальная Москва — после многочисленных, но тщетных попыток разрешить накопившиеся противоречия дипломатическим путем — была вынуждена приступить к проведению на Украине специальной военной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию региона.

На фоне вынужденных, но оправданных действий России, США и их союзники по Североатлантическому альянсу начали уже открыто поддерживать установившийся в Киеве русофобский режим, поставляя украинским националистам оружие на десятки миллиардов долларов США.

Российские официальные лица многократно призывали прекратить поддержку киевского режима и предупреждали, что военные грузы для Украины становятся законной целью для российской армии.

Ранее 5-tv.ru писал, что политолог Марков развенчал миф о планах Польши забрать часть Украины.

-1° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
69.59
0.25 75.78
0.37
🧙‍♀ Гороскоп на 30 января для всех знаков зодиака

Последние новости

0:47
Появились кадры штурма Угледара российскими морпехами
0:40
Иван Кокорин о личной драме Раневской: «Нужно вспоминать человека, когда он жив»
0:14
В России изменили условия льготной ипотеки для IT-специалистов
23:45
Можно и нельзя: Макрон высказался о применении Украиной западного оружия
23:30
Где пышногрудая красавица? Ирина Пегова расстроила поклонников своей худобой
23:15
Политолог Марков развенчал миф о планах Польши забрать часть Украины

Сейчас читают

Терапевт назвала основные причины смерти при гриппе
Мариэтта Цигаль-Полищук призналась, каково быть «вечной» дочкой Полищук
Синди Кроуфорд, Джейн Фонда и другие: как постарели звезды фитнеса
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023