Массовая авария с участием трех автомобилей — в Екатеринбурге. Бетономешалка завалилась на проезжую часть, после чего ее протаранили легковушка и микроавтобус. Они просто не успели затормозить.

Как потом рассказал водитель грузового автомобиля — его подрезали и, уходя от столкновения, он не справился с управлением.

Все три машины получили серьезные повреждения, а вот водители практически не пострадали.