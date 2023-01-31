Легковушка и автобус протаранили бетономешалку в Екатеринбурге — видео
Водители чудом уцелели.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru
Массовая авария с участием трех автомобилей — в Екатеринбурге. Бетономешалка завалилась на проезжую часть, после чего ее протаранили легковушка и микроавтобус. Они просто не успели затормозить.
Как потом рассказал водитель грузового автомобиля — его подрезали и, уходя от столкновения, он не справился с управлением.
Все три машины получили серьезные повреждения, а вот водители практически не пострадали.
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