Легковушка и автобус протаранили бетономешалку в Екатеринбурге — видео

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Водители чудом уцелели.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Массовая авария с участием трех автомобилей — в Екатеринбурге. Бетономешалка завалилась на проезжую часть, после чего ее протаранили легковушка и микроавтобус. Они просто не успели затормозить.

Как потом рассказал водитель грузового автомобиля — его подрезали и, уходя от столкновения, он не справился с управлением.

Все три машины получили серьезные повреждения, а вот водители практически не пострадали.

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