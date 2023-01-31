Погодные аномалии: циклоны принесли в Петербург и Москву дожди и снегопады

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Пока в Крыму готовятся к снежному шторму, в Сочи цветет мимоза.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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«Николас» из Финляндии принес в Петербург дожди. Циклон с мужским именем обещает также щедро поделиться мокрым снегом. Учитывая колебания температуры, на дорогах будет непросто: и пешеходам, и водителям. В прогнозе — гололедица, улицы покроются снежной кашей.

Примерно такая же погода ожидает москвичей. Будет аномально тепло, но при этом местами очень скользко и снежно.

К снежному шторму готовятся и в Крыму. Здесь уже идут снегопады. Уличная техника еле справляется, а транспорт буксует на перевалах.

Дождались снега и в Сочи. Там горнолыжный сезон был поставлен на паузу: пришлось даже обращаться к шаману. И видимо, сработало: в горах пошел снег.

А в самой курортной столице — напротив — уже весна. Местные жители и туристы делятся удивительными кадрами. В городе распускается мимоза.

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