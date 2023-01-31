«Все зубы выбью»: в Сочи женщина напала на девочку на игровой площадке

Предположительно, конфликт произошел из-за собаки.

Полиция Сочи выясняет обстоятельства нападения на ребенка во дворе одного из домов. По предварительной информации, местной жительнице не понравилось, что девочка привела на игровую площадку собаку. От словесных аргументов женщина быстро перешла к рукоприкладству.

«Что вы делаете? Вы не имеете права», — растерялся ребенок.

«Еще одно слово и я тебе все зубы выбью, поняла меня?!» — закричала женщина.

Родители девочки уже написали заявление в полицию. Нападавшей может грозить штраф, исправительные работы и даже 3-хмесячное заключение под стражу.