«Все зубы выбью»: в Сочи женщина напала на девочку на игровой площадке

Эфирная новость 62

В Сочи женщина ударила девочку на игровой площадке из-за собаки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Предположительно, конфликт произошел из-за собаки.

Полиция Сочи выясняет обстоятельства нападения на ребенка во дворе одного из домов. По предварительной информации, местной жительнице не понравилось, что девочка привела на игровую площадку собаку. От словесных аргументов женщина быстро перешла к рукоприкладству.

«Что вы делаете? Вы не имеете права», — растерялся ребенок.

«Еще одно слово и я тебе все зубы выбью, поняла меня?!» — закричала женщина.

Родители девочки уже написали заявление в полицию. Нападавшей может грозить штраф, исправительные работы и даже 3-хмесячное заключение под стражу.

-2° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
69.59
0.25 75.78
0.37
🧙‍♀ Гороскоп на 31 января для всех знаков зодиака

Последние новости

9:59
В России подешевели ноутбуки
9:50
Запад вступил в прямую конфронтацию с Россией задолго до начала спецоперации
9:40
Все из-за США: ядерная война может случиться через наносекунду
9:24
«Все зубы выбью»: в Сочи женщина напала на девочку на игровой площадке
9:14
Погодные аномалии: циклоны принесли в Петербург и Москву дожди и снегопады
9:01
Убивали больше всего: как на самом деле на Западной Украине относятся к полякам

Сейчас читают

Терапевт назвала основные причины смерти при гриппе
🧙‍♀ Гороскоп на 31 января для всех знаков зодиака
Синди Кроуфорд, Джейн Фонда и другие: как постарели звезды фитнеса
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023