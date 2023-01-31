Киев возбудил уголовное дело против российской администрации Снегиревки

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 6

Киевские власти завели дело против властей Снигиревки за выдачу продуктов и соцвыплаты

Киев возбудил уголовное дело против российской администрации Снегиревки

Фото: www.globallookpress.com / Viacheslav Onyshchenko

Читайте нас в: Дзен Новости

Причина преследования — власти Херсонской области выдавали людям продукты питания и осуществляли соцвыплаты. Это названо «коллаборационистской деятельностью».

Украинские власти возбудили уголовное дело против представителей российского руководства Снигиревки в Херсонской области. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов. Причиной преследования чиновников стала выдача населению продуктов питания и выплата пособий.

Как отметил собеседник агентства, обвинителей из Киева «чуть ли не к награде собираются представить, потому что речь идет о спасении населения». В заключении, составленном на самого Барбашова прописаны конкретные виды помощи жителям региона, которые представлены как противозаконные действия.

«Организовывались выплаты, контролировалась выдача гуманитарной помощи, были выплачены пенсии и платились регулярно социальные выплаты на детей и инвалидам. То есть теперь Украина пытается выставить это как преступление, хотя это на самом деле решение элементарных гуманитарных проблем населения», — заявил глава Снегиревки.

По словам Барбашова, администрацию населенного пункта осудили по части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины о коллаборационистской деятельности. Данный раздел предполагает наказание в виде тюремного срока от пяти до десяти лет. Очевидна истинная причина столь пристального  внимания к российским чиновникам — Снигиревский район в составе Херсонской области в сентябре стал регионом России по результатам референдума. Прежде район был украинским.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую помощь получают молодые мамы в Донецке.

-2° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
69.59
0.25 75.78
0.37
Щедрый февраль: даты для денежной стрижки в последний месяц зимы 2023

Последние новости

6:50
Киев возбудил уголовное дело против российской администрации Снегиревки
6:29
В Белом доме объяснили отказ передавать Украине истребители F-16
6:15
Звездные неплательщики: как богатые родители экономят на своих детях
6:12
Опасность в каждой десятой банке: как выбрать качественную печень трески
6:01
Леонид Каневский предрек вечную жизнь фильмам Гайдая: «Это классик навсегда»
5:47
Далеко не ушел: Задержан водитель, сбивший трех пешеходов в Москве

Сейчас читают

Терапевт назвала основные причины смерти при гриппе
Евгения Синитская назвала средство защиты от обид: «Тебя никто не сможет задеть»
Синди Кроуфорд, Джейн Фонда и другие: как постарели звезды фитнеса
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023