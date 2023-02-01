Ксения Корнева из «Уральских пельменей» раскрыла причину своего одиночества

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Рита Миронова
Рита Миронова 15

Звезда «Уральских пельменей» Корнева призналась, что не готова строить семью

Ксения Корнева из «Уральских пельменей» раскрыла причину своего одиночества

Фото: Instagram* / kseha_ha

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Актриса впервые поделилась подробностями личной жизни и объяснила, что заставило ее по-другому смотреть на мужчин.

Актриса, звезда телешоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева рассказала, почему до сих пор не замужем в свои 34 года. Артистка призналась, что ее сердце сейчас свободно, но она не ищет возлюбленного.

В интервью для Youtube-канала Корнева впервые поделилась подробностями личной жизни. Оказалось, что в прошлом ее «поломали» неудачные отношения.

«Отношения — та штука, которая меня поломала. Поэтому мне слегка пофиг на все это… Было давно… Там такая история, которую не хочется вспоминать. Я когда-нибудь с этим разберусь до конца. Наверное, там лежит ответ, почему я до сих пор не замужем, без детей и так далее. Не хотелось бы говорить… Фу… Отвратительный человек», — поделилась актриса.

Всех мужчин сейчас Корнева воспринимает только как друзей. Она отметила, что не имеет проблем с самооценкой, однако держит всех потенциальных поклонников на расстоянии, а с мужчинами-друзьями чувствует себя комфортно.

«Я — свой пацан. Меня не стесняются парни. Мы можем обсуждать абсолютно любые темы. Я не засмущаюсь говорить, например, на грязные темы. Бывает, что мужики выпьют и могут спросить совет о том, что написать девочке», — рассказала звезда телешоу.

При этом Корнева уверена, что сможет в будущем найти родственную душу и разделить с ней свою жизнь. Но актрисе важно, чтобы это был человек, который «не будет ее раздражать».

Ранее 5-tv.ru писал, что коллеги сняли на камеру танцующую в купальнике Ксению Корневу у бассейна.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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