Политолог Баширов оценил заявление Подоляка об атаке на Иран: к чему все идет?

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 964

Политолог Баширов: заявление Киева об атаке на Иран — политическая провокация

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Владимир Андреев / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

У Киева нет физических возможностей для нападения на исламскую республику, он просто хочет показать свою значимость.

Намек советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка на причастность Киева к атаке на военный завод в иранском Исфахане — не более чем провокация. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог Марат Баширов.

«Иран никогда не подтверждал поставки оружия России, в том числе беспилотников. И когда ему на это намекают украинские провокаторы из команды Зеленского, то Иран говорит: предоставьте факты. <…> Нет фактов — значит, это просто политическая провокация», — подчеркнул эксперт.

Он также сравнил заявление представителя киевского режима с поведением шакала Табаки из «Книги джунглей», который пресмыкался перед тигром Шерханом. По словам Баширова, у Украины нет физических возможностей для нападения на Иран, однако в Киеве при любом удобном случае пытаются возвысить собственную значимость, делая громкие, но не имеющие под собой оснований, заявления.

Комментируя в Twitter нападение беспилотников на объект иранского Минобороны, Подоляк написал, что Украина «предупреждала» Иран. В Тегеране к словам высокопоставленного украинского чиновника отнеслись более чем серьезно: МИД страны вызывал украинского посла, чтобы выразить недоумение словами, которые прозвучали от советника главы офиса Владимира Зеленского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран может поменять позицию по спецоперации из-за реакции Киева на атаку Исфахана.

Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.52
0.93 76.30
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:47
«Она это умела»: Лина Арифулина назвала особый секрет Раневской
8:35
В Минобороны заявили о провале ментального блицкрига Запада в РФ
8:26
«Вы сойдете с ума!» — Памела Андерсон презентовала фильм о себе-любимой
8:13
«Не до эстетики»: можно ли умереть от «оторванного» импланта — ответ хирурга
8:06
«Гадкие вещи говорила»: почему Казарновская отказалась сниматься в ТВ-шоу
8:01
Макарий Весноуказчик: почему 1 февраля нельзя много работать

Сейчас читают

Полковник запаса объяснил, почему США поставят на Украину копию танков Abrams
Боль на сердце: жуткие подробности кровавого убийства ребенка Пугачевой
Что делать в случае обнаружения в медкарте записи о консультациях и исследованиях, которых на самом деле не было
Газ в Европе не хочет дорожать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023