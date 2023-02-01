Политолог Баширов оценил заявление Подоляка об атаке на Иран: к чему все идет?

У Киева нет физических возможностей для нападения на исламскую республику, он просто хочет показать свою значимость.

Намек советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка на причастность Киева к атаке на военный завод в иранском Исфахане — не более чем провокация. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог Марат Баширов.

«Иран никогда не подтверждал поставки оружия России, в том числе беспилотников. И когда ему на это намекают украинские провокаторы из команды Зеленского, то Иран говорит: предоставьте факты. <…> Нет фактов — значит, это просто политическая провокация», — подчеркнул эксперт.

Он также сравнил заявление представителя киевского режима с поведением шакала Табаки из «Книги джунглей», который пресмыкался перед тигром Шерханом. По словам Баширова, у Украины нет физических возможностей для нападения на Иран, однако в Киеве при любом удобном случае пытаются возвысить собственную значимость, делая громкие, но не имеющие под собой оснований, заявления.

Комментируя в Twitter нападение беспилотников на объект иранского Минобороны, Подоляк написал, что Украина «предупреждала» Иран. В Тегеране к словам высокопоставленного украинского чиновника отнеслись более чем серьезно: МИД страны вызывал украинского посла, чтобы выразить недоумение словами, которые прозвучали от советника главы офиса Владимира Зеленского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран может поменять позицию по спецоперации из-за реакции Киева на атаку Исфахана.