Иран может поменять позицию по СВО из-за реакции Киева на атаку Исфахана

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 112

Nournews: Иран может поменять позицию по конфликту на Украине после заявления Подоляка

Иран может поменять позицию по СВО из-за реакции Киева на атаку Исфахана

Фото: www.globallookpress.com / Li Muzi

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Тема:
Спецоперация

Помощник президента Украины Владимира Зеленского в социальных сетях открыто сообщил — Украина предупреждала.

Иран может изменить свою позицию по украинскому конфликту после провокации советника главы офиса президента Незалежной Владимира Зеленского Михаила Подоляка. Его комментарий об атаке на объект Минобороны в Исфахане может возыметь серьезные последствия, сообщает издание Nournews со ссылкой на информированного иранского чиновника. Источник отметил, что слова Подоляка выглядят как скрытое признание причастности Киева к происшествию.

«Акцент Украины на угрозе национальной безопасности Ирана может стать основанием для изучения изменения позиции Ирана относительно конфликта на Украине и принятия нового подхода, соответствующего поведению Киева», — сказал источник.

Как известно, в ночь на 29 января на территории военного завода в центральном иранском населенном пункте прогремел мощный взрыв. Позднее посольство РФ в Иране, а также ряд местных телеканалов прояснили ситуацию: объект был атакован мини-дронами.

Телеканал Al Arabiya заявил, что удар по заводу нанесли США и «еще одна страна». Эксперты отмечали, что так Штаты решили продемонстрировать Тегерану и Москве свое намерение противодействовать строительству заводов «по производству и экспорту баллистического оружия». Иранские СМИ и американские власти также транслировали версию о причастности Израиля — государство обвинили в медиаатаке с целью дестабилизации ситуации в Иране.

Вскоре инцидент прокомментировал Подоляк. Он написал в Twitter, что Украина «предупреждала» Иран. Эти его слова оценил как угрозу американский обозреватель Макс Блюменталь. Журналист отметил, что реакция Киева на удары по Тегерану подтверждает желание Украины развязать третью мировую войну. Временного поверенного в делах Украины в столице Ирана вызвали в МИД страны после поста Подоляка.

Ранее 5-tv.ru разбирался, почему взрывы в Иране очень выгодны для США.

Тема:
Спецоперация
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