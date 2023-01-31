Власти Ирана узнали, где собрали дрон, атаковавший объект в Исфахане

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 181

В Иране определили производителя напавших на объект Минобороны беспилотников

Власти Ирана узнали, где собрали дрон, атаковавший объект в Исфахане

Фото: Morteza Nikoubazl / ТАСС

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Анализ компонентов дрона привел к успешным результатам.

Силы безопасности Ирана узнали производителя беспилотников, которые ранее нанесли удар по объекту Минобороны исламской республики в городе Исфахан. Об этом сообщает агентство ISNA.

Однако название производителя умалчивается.

«Благодаря анализу компонентов тела дрона, его двигателей, системы питания и навигации и их сопоставлению с существующими образцами был точно определен производитель дронов», — говорится в сообщении.

В ночь на 29 января на территории военного завода в крупном иранском населенном пункте прогремел мощный взрыв. Позднее стало известно, что объект был атакован мини-дронами.

В свою очередь, телеканал Al Arabiya заявил, что удар по заводу нанесли США и «еще одна страна». Эксперты отмечали, что так Штаты решили продемонстрировать Тегерану и Москве свое намерение противодействовать строительству заводов «по производству и экспорту баллистического оружия».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает данную атаку беспилотников.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Иран может поменять позицию по СВО из-за реакции Киева на атаку Исфахана.

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