Рэпер Рич выступит с концертами в Москве и Санкт-Петербурге

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 43

Знаменитый рэпер впервые выйдет на большие сцены в марте 2023 года.

Фото, видео: Пресс-служба Рича; 5-tv.ru

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Российский рэпер Рич весной выступит с большими концертами «Черное на белом». 4 марта он выйдет на сцену московского клуба Aglomerat, а 5-го — «Космонавт» в Санкт-Петербурге.

Музыкант исполнит характерные для себя песни в трип-хоп стиле. Гости мероприятия смогут услышать известные треки «Танцевать», «Грязная работа», а также работы из нового альбома «Культура отмены».

«„Черное на белом“ — дихотомия делимости, разложение цветового субстрата жизни, бытие „так-сяк“, драма красной неваляшки, забытой повзрослевшим ребенком в зимней готике русского леса», — сообщили организаторы концерта.

Рич объяснил 5-tv.ru, что «Черное на белом» — это целый перфоманс с актерами, светом и музыкой, каких он не устраивал раньше. По его словам, несмотря на отсутствие крупных концертов, слушатели неоднократно выражали ему благодарность за работу.

«Безусловно, ко мне подходили люди и говорили, что песня спасала. Особенно в контексте сегодняшнего времени приятно, что ребята, которые выполняют свой воинский долг на протяжении уже восьми лет говорили: „Вот, братан, спасибо, с песнями не так тоскливо“», — поделился Рич.

Примечательно, что именно солдаты СВО растормошили Рича на написание песни «Грязная работа», которая стала для ребят на фронте окопной. Иногда, задумываясь о пройденном пути, рэпер приходит в «абсолютный восторг от собственной значимости».

Билеты на концерты можно купить на официальном сайте исполнителя.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рич неоднократно приезжал в Донбасс.

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