«Информация искажена»: подробности госпитализации Бедроса Киркорова

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 58

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова опровергла новость о госпитализации Бедроса

«Информация искажена»: подробности госпитализации Бедроса Киркорова

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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Оказалось, что пожилой мужчина находится дома.

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла информацию о том, что его отца, Бедроса Киркорова, госпитализировали в среднетяжелом состоянии. Об этом она сообщила изданию Газета.ру.

По ее словам, мужчина находится дома и с ним все в порядке. Однако ту информацию, что он все же обращался к доктору, она подтвердила.

До этого в СМИ появилась информация о том, что Бедроса Филипповича госпитализировали в среднетяжелом состоянии из-за нарушения в работе сердца и одышки. Более того, установили ему диагноз — ишемическая болезнь сердца.

Также известно, что в прошлом году Бедросу Киркорову установили кардиостимулятор, а в декабре Бедрос Киркоров находился в шоковом зале для дренажа воды из легких.

При этом, еще в 2021 году Бедрос был специальным гостем телешоу «Маска» в образе Султана и с ним все было в порядке. Сейчас в СМИ появляется все больше сообщений о его плохом самочуствии. В июне 2023 года Бедрос отметит 91 год жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно о состоянии Бедроса Киркорова.

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