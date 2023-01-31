«Информация искажена»: подробности госпитализации Бедроса Киркорова
Пресс-секретарь Филиппа Киркорова опровергла новость о госпитализации Бедроса
Фото: © РИА Новости / Нина Зотина
Оказалось, что пожилой мужчина находится дома.
Пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла информацию о том, что его отца, Бедроса Киркорова, госпитализировали в среднетяжелом состоянии. Об этом она сообщила изданию Газета.ру.
По ее словам, мужчина находится дома и с ним все в порядке. Однако ту информацию, что он все же обращался к доктору, она подтвердила.
До этого в СМИ появилась информация о том, что Бедроса Филипповича госпитализировали в среднетяжелом состоянии из-за нарушения в работе сердца и одышки. Более того, установили ему диагноз — ишемическая болезнь сердца.
Также известно, что в прошлом году Бедросу Киркорову установили кардиостимулятор, а в декабре Бедрос Киркоров находился в шоковом зале для дренажа воды из легких.
При этом, еще в 2021 году Бедрос был специальным гостем телешоу «Маска» в образе Султана и с ним все было в порядке. Сейчас в СМИ появляется все больше сообщений о его плохом самочуствии. В июне 2023 года Бедрос отметит 91 год жизни.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно о состоянии Бедроса Киркорова.
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