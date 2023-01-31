Подножка США: в Китае оценили увеличение доли юаня в Фонде национального благосостояния РФ

Россия продемонстрировала высокий уровень доверия к КНР.

Решение российского правительства об увеличении до 60% доли китайского юаня в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) стало приятным и неожиданным сюрпризом для КНР под конец 2022 года. Об этом пишет китайское издание Baijiahao.

«Россия дала понять, что оптимистично смотрит на перспективы развития юаня. Также Москва подтвердила высокий уровень доверия к Китаю», — цитирует статью китайских коллег «ПолитРоссия».

Отмечается, что решение РФ не только продемонстрировало доверие Китаю, но и поставило «подножку» США. Оно означает, что Москва продолжает отход от доллара, который много лет использовался как главная резервная валюта. Это, в свою очередь, говорит о том, что перспективы национальной валюты США оказываются под серьезным сомнением, так как все больше стран сокращают ее долю в своих резервах.

«Доминирование доллара США в мировых резервах сталкивается со все большими проблемами», — подчеркивается в статье.

Также в публикации говорится, что Китай, несмотря на угрозы и давление со стороны США, не отказался от сотрудничества с Россией и не поддержал экономические санкции против нее.

Наоборот, Пекин лишь усилил сотрудничество с Москвой: по итогам прошлого года объем китайско-российской торговли превысил 190 миллиардов долларов, что благоприятно сказалось на экономиках обеих стран.

Директор по глобальному прогнозированию в Economist Intelligence Unit Агата Демаре ранее пришла к выводу, что Россия и Китай в ближайшем будущем могут прекратить «золотую эпоху американских санкций». В своей статье для Foreign Affairs экономист отметила, что санкции долго были излюбленным дипломатическим оружием Вашингтона, однако многие страны научились защищать от них свою экономику.

В частности, написала Демаре, государства начали использовать двусторонние валютные свопы, которые позволяют обходить доллар США. Так, указала эксперт, в 2020 году половина торговых операций КНР и РФ впервые проводились не в долларах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай сделал новый шаг, который поможет ему полностью отказаться от доллара.