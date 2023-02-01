В Охотском море спасают попавшее в шторм судно-рефрижератор

Эксклюзивные кадры из Охотского моря, где спасают судно-рефрижератор. Вот уже двое суток оно пытается удержаться на плаву в сильный шторм. На пути из южнокорейского Пусана в Петропавловск-Камчатский вышел из строя главный двигатель.

На помощь экипажу сразу же направился буксир «Справедливый», однако из-за шквалистого ветра и пятиметровых волн пока сделать ничего нельзя — моряки ждут улучшения погоды.