В Охотском море спасают попавшее в шторм судно-рефрижератор

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Погода не может наладиться уже которые сутки.

Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Эксклюзивные кадры из Охотского моря, где спасают судно-рефрижератор. Вот уже двое суток оно пытается удержаться на плаву в сильный шторм. На пути из южнокорейского Пусана в Петропавловск-Камчатский вышел из строя главный двигатель.

На помощь экипажу сразу же направился буксир «Справедливый», однако из-за шквалистого ветра и пятиметровых волн пока сделать ничего нельзя — моряки ждут улучшения погоды.

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