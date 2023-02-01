Двухметровые голуби поселились на одном из новых ЖК в Москве

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Уникальные пернатые удивили и жителей, и гостей столицы. Создатели постарались на славу.

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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В Москве появились двухметровые голуби. Так архитекторы одного из новых ЖК решили украсить крышу своего творения.

Первые гигантские скульптуры — а всего их будет 23 — уже устанавливают. Они будут свысока взирать на прохожих абсолютно со всех углов здания. Остается надеяться, что этим все и обойдется. Потому что вес каждой такой птички почти 200 килограммов, так что крепления стоит проверить дважды, а то и трижды.

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