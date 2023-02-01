Есть причина: психолог объяснила странную реакцию Волочковой на взятие крови

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 37

Психолог Наумова: Волочкова боится сдавать кровь из-за детской травмы

Есть причина: психолог объяснила странную реакцию Волочковой на взятие крови

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АНДРЕЙ ЭРШТЕМ

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Балерина, которая стойко переносит множество критики в свой адрес, оскорбления, накануне оказалась словно беззащитна перед медицинской и абсолютно обычной манипуляцией.

Странная, пугающая и истеричная реакция балерины Анастасии Волочковой на сдачу крови связана с прошлым, объяснила семейный психолог Наталья Наумова в беседе с «Вечерней Москвой». Напомним, накануне экс-прима Большого театра показала видео в социальной сети, на котором, находясь в медицинском кабинете, закатила истерику в тот момент, когда медсестра намеревалась взять у нее кровь из вены. По словам специалиста, вероятней всего, знаменитость в детстве в момент первого укола пережила травму. С тех пор для нее это стало не чем-то обыденным и привычным, а пыткой.

«В детстве ребенка не адаптировали к прививкам. Например, ему пообещали, что сам процесс будет безболезненным, он верил, а по факту было больно. Это отпечаталось в подсознании, и данный негативный опыт продолжает влиять на человека уже во взрослой жизни, — сказала специалист.

www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Instagram* / volochkova_art; 5-tv.ru

При этом зачастую дети не только боятся врачей и медицинских манипуляций, но и считывают реакцию родителей. К примеру, если при получении какой-либо раны родители начинали паниковать, говорить об ужасе произошедшего, ребенок может начать воспринимать схожие ситуации как нечто жуткое и чудовищное. А с возрастом страхи трансформируются, перерастая в панические атаки, слезы, истерики. Однако в данном вопросе многое зависит и от характера человека.

«Если ребенок хрупкий, творческий, с ранимой душой, то ему тем более куда сложнее переносить любую боль, связанную с уколами», — заключила Наумова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за кого 17-летняя дочь Анастасии Волочковой собралась замуж.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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