«Справляемся»: как российские войска продвигаются на позициях в Угледаре

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Военкор «Известий» рассказал, как российские войска продвигаются на позициях в Угледаре

Фото, видео: Спринчак Валентин / ТАСС; 5-tv.ru

Российские штурмовые отряды круглосуточно теснят противника, силы которого уже на исходе.

Российские подразделения занимают все новые рубежи в кварталах Угледара. За последнюю неделю этот город в Донецкой республике превратился в место отчаянного противостояния. Канонада не стихает ни днем ни ночью. Противник пытается сопротивляться, но вынужден отступать под мощным натиском превосходящих сил. Эксклюзивные кадры с линии фронта — в репортаже Кирилла Олькова.

Окраина Угледара, глубокая ночь, кратковременное затишье. Передовая бронегруппа морпехов выезжает на разведку брошенных позиций ВСУ.

Противник, который долгое время удерживал этот рубеж, отступил. Это значит, что российские военнослужащие, которые ранее прорвали оборону на юго- востоке Угледара, продолжают идти вперед, постепенно отодвигая линию фронта. Впрочем, противник пытается огрызаться.

Артиллерийская канонада на подступах, да и в самом Угледаре не умолкает ни днем, ни ночью. Наступление морпехов поддерживает реактивная батарея Восточного военного округа, расчищая им путь вглубь осажденного города.

Полный пакет, а это 40 снарядов, «Град» выпускает за 20 секунд. Уже на рассвете приходят данные разведки: цель поражена, путь расчищен. Можно продолжать наступление. А наши журналисты уже на позициях реактивной артиллерии. Линия фронта совсем близко.

Впрочем, в каждой реактивной дуэли победа за военнослужащими Восточного военного округа. На этом участке у них значительный перевес.

«Работаем на угледарском направлении. Поддерживаем наших, в сутки до 10 пакетов. Руки устают, но не поддаемся, работаем, машина надежная», — сказал командир расчета с позывным «Тигр».

«Грады» здесь днем и ночью, на Углегорском направлении уничтожают цели. И не важно, это укрепрайон или батарея. Работают безотказно. От «Града» не спрятаться. Установка стреляет единым залпом, накрывает все вокруг разрушительным огнем.

«Бьем по посадкам, чтобы наша пехота могла продвинуться. Машина работает. Каждый день с обязанностями справляется», — сказал командир боевой машины с позывным «Хулиган».

По рации пришли координаты новой вражеской цели. Медлить нельзя. Наземным подразделениям морпехов Тихоокеанского флота, которые в эти минуты продолжают штурмовать Угледар, нужна огневая поддержка.

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