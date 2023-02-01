Сотрудники госсектора выйдут на улицы Великобритании из-за низких зарплат

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Великобританию парализует крупнейшая забастовка работников транспорта, медиков, учителей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hesther Ng; 5-tv.ru

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Ну улицы выходят те, кто помогает стране и людям. Даже один день протестов может нанести невероятный урон стране.

К самой крупной за последнее десятилетие забастовке готовится и Великобритания. На улицы выйдут работники транспорта, медики, учителя и другие сотрудники госсектора. Они настаивают на повышении зарплат, соответствующем уровню инфляции.

Сложности возникнут в первую очередь, у пассажиров: встанет и городской, и пригородный транспорт. Во многих вузах и практически во всех школах отменят занятия — в забастовке участвуют сто пятьдесят тысяч учителей.

Это вызвало волну негодования родителей — многим придется брать выходные за свой счет, чтобы присматривать за детьми.

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