Шестилетняя дочь Порошиной затмила выступление матери

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Мария Порошина заявила об исключительном артистизме шестилетней дочери Глаши на сцене

Шестилетняя дочь Порошиной затмила выступление матери

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Знаменитая красавица теперь называет маленькую наследницу своей «Надеждой Бабкиной».

Актриса Мария Порошина сейчас очень знаменита и востребована, режиссеры зовут ее в проекты, а публика с нетерпением ждет новых фильмов с участием артистки. Однако карьера — не единственное, в чем преуспела красавица. Она еще замечательная мама, у знаменитости пятеро детей.

Дочь Полину она родила в гражданском браке с Гошей Куценко, девочек Серафиму, Аграфену, Глафиру — в отношениях с Ильей Древновым. Единственный сын звезды Андрей родился 11 января 2019 года после развода актрисы и Древнова.

Дети Марии Михайловны очень талантливы, некоторые из дочерей даже пошли по стопам знаменитой мамы. Например, старшая Полина уже давно снимается в кино, а младшая Глафира, которой 3 февраля исполнится семь лет — уже дебютировала в театре. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

Обычно знаменитая мама не водит наследников на спектакли, чтобы не нарушать их режим. Однако в каникулы артистка с удовольствием взяла детей на спектакль, в котором звезда играла странную и забавную героиню.

«Так вот, когда Глаша это увидела, поднялась со своего места и тоже стала танцевать! Она вообще девочка непосредственная, может прокомментировать из зала происходящее на сцене. Однажды выкрикнула очень по делу: „Шедеврально!“ И ей захлопал зал. Так дочка проучила свою первую порцию аплодисментов», — рассказала Порошина в интервью изданию.

Также артистка призналась, что после этого случая Глафира уже будучи дома с озорным интересом схватилась за микрофон. Девочка стала петь песню, которую услышала в спектакле, ее Мария исполняла на сцене.

«Но я исполняю ее нежно и страдальчески, а Глаша — громко, с напором, залихватски», — сообщила знаменитость.

Как отметило издание, в семье звезды маленькую наследницу называют «наша Надежда Бабкина». К слову, трогательности и эмоциональности у актрисы не убавить. Ранее 5-tv.ru сообщал, как Мария Порошина разрыдалась на публике.

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Шестилетняя дочь Порошиной затмила выступление матери

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