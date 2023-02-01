«Не успел»: директор театра раскрыла подробности госпитализации Щербакова

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 878

Елена Потылицына: Бориса Щербакова госпитализировали в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Коллеги сообщили, что знаменитый актер не смог доехать до Петербурга.

Директор театра ДК «Выборгский» Елена Потылицына рассказала, что случилось с актером Борисом Щербаковым. Она раскрыла подробности его госпитализации в беседе с 5-tv.ru.

По словам коллеги, народного артиста увезли в больницу, когда он находился в Москве. 73-летнему культурному деятелю предстояло выступить на сцене выборгского культурного дворца, однако до Санкт-Петербурга он добраться не смог.

«Он должен был приехать в Петербург „Сапсаном“. Аронова приехала, декорации приехали — все приехали, а его увезли на скорой в больницу», — прокомментировала собеседница.

Потылицына отметила, что театр не имеет четких данных о диагнозе или состоянии Щербакова. По ее словам, известен лишь факт утренней госпитализации артиста в столичную больницу.

«Будет перенос спектакля, но пока мы не можем поставить новую дату, поскольку нам даже не сказали, что с ним», — объяснила директор.

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«Не успел»: директор театра раскрыла подробности госпитализации Щербакова

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