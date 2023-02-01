Огнем и мечом: российские войска поразили бригады ВСУ у Угледара

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 113

Минобороны: ВС РФ нанесли огневое поражение бригадам ВСУ у Угледара

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В оборонном ведомстве отметили слаженную работу бойцов различных подразделений.

Российские военные поразили огнем украинских боевиков у города Угледар Донецкой народной республики (ДНР). Речь идет о южно-донецком и запорожском направлениях. Об этом в рамках брифинга сообщил официальный представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков.

«Ударами армейской авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск „Восток“ нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Угледар в ДНР», — доложил генерал-лейтенант.

Также он добавил, что российскими силами поражены две бригады территориальной обороны противника в районах сел Новоселка и Мирное в ДНР.

Россия продолжает проведение спецоперации в Донбассе по уничтожению радикалов и освобождению гражданских от геноцида со стороны Киева. Она была начата в конце февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе. Конечная цель российских военных — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как поставки дальнобойных ракет Киеву повлияют на ход спецоперации.

Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.52
0.93 76.30
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:43
«Россия права»: на Западе начали признавать преступления Украины
17:34
ВСУ попытались атаковать станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области
17:29
«Справляемся»: как российские войска продвигаются на позициях в Угледаре
17:22
Российской армии осталось десять километров для полного окружения Артемовска
17:10
Театры помогут учиться российским школьникам
16:54
Жена Щербакова рассказала, что на самом деле произошло с артистом

Сейчас читают

Бориса Щербакова госпитализировали во время репетиции
Есть нарушения, но ампутации не будет: врачи сохранят Костомарову пальцы
Лыка не вязала: Борисова сочла подставой очередное "пьяное" интервью Волочковой
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023