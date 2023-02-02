Живая память: стены Волгограда осветили видеопроекции Сталинградской битвы

Эфирная новость 17

В Волгограде стартовал видеопроект в честь 80-летия Сталинградской битвы

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Брага; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Пришедшие на памятные мероприятия признавались, что их бросало в дрожь от увиденного и услышанного.

Тысячи волгоградцев вышли этим вечером на улицы, чтобы вместе вспомнить о трагических страницах истории своего города. Фасады зданий на центральных улицах осветили видеопроекции, посвященные основным событиям Сталинградской битвы.

Восемьдесят лет назад советские войска одержали победу в этом кровопролитном сражении. И вот сегодня люди признавались, что их бросало в дрожь от увиденного и услышанного — на руинах мельницы Гергардта, которую специально не стали восстанавливать, стенах музея-панорамы «Сталинградская битва» и Доме Павлова, где держали оборону бойцы.

«Фашисты захватили здание железнодорожного вокзала. В этом время на усиление обескровленной 62-й армии через Волгу была переправлена 13-я гвардейская дивизия. Ее бойцы сходу вступили в бой, прорвались к вокзалу и отбили его назад», — звучал голос диктора над городом.

Сталинградская битва стала одним из поворотных событий Великой Отечественной войны, которое стало предвестником победы советской армии над фашистскими войсками.

-2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.12
-0.40 76.22
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака
3:00
Четырем знакам держать эмоции под контролем: гороскоп здоровья на февраль 2023
2:45
Посол РФ Антонов уличил США в обходе запретов по работе посольства в Москве
2:23
Ефим Зимний: почему 2 февраля лучше ничего не терять и не подбирать
2:22
Живая память: стены Волгограда осветили видеопроекции Сталинградской битвы
2:20
Изменили ход истории: как 80 лет назад удалось отстоять Сталинград

Сейчас читают

Немедленно ударить по противнику: неизданные страницы Сталинградской битвы
«Железный купол» не спасет: подходит ли Украине продвинутая система ПВО
Лыка не вязала: Борисова сочла подставой очередное "пьяное" интервью Волочковой
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023