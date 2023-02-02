Живая память: стены Волгограда осветили видеопроекции Сталинградской битвы
В Волгограде стартовал видеопроект в честь 80-летия Сталинградской битвы
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Брага; 5-tv.ru
Пришедшие на памятные мероприятия признавались, что их бросало в дрожь от увиденного и услышанного.
Тысячи волгоградцев вышли этим вечером на улицы, чтобы вместе вспомнить о трагических страницах истории своего города. Фасады зданий на центральных улицах осветили видеопроекции, посвященные основным событиям Сталинградской битвы.
Восемьдесят лет назад советские войска одержали победу в этом кровопролитном сражении. И вот сегодня люди признавались, что их бросало в дрожь от увиденного и услышанного — на руинах мельницы Гергардта, которую специально не стали восстанавливать, стенах музея-панорамы «Сталинградская битва» и Доме Павлова, где держали оборону бойцы.
«Фашисты захватили здание железнодорожного вокзала. В этом время на усиление обескровленной 62-й армии через Волгу была переправлена 13-я гвардейская дивизия. Ее бойцы сходу вступили в бой, прорвались к вокзалу и отбили его назад», — звучал голос диктора над городом.
Сталинградская битва стала одним из поворотных событий Великой Отечественной войны, которое стало предвестником победы советской армии над фашистскими войсками.
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