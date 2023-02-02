Адель разрыдалась на концерте из-за поклонника с фото умершей жены

Американский фанат так растрогал певицу Адель, что она не смогла продолжить концерт из-за слез. На шоу в Лас-Вегасе — проходя по залу — она заметила, что кто-то из зрителей держит телефон с портретом. Оказалось, это жена поклонника, которая погибла совсем недавно, но вместе с ним очень хотела побывать на концерте. Адель решила посвятить ей следующую песню. Но разрыдалась прямо на сцене.

«Вон человек, который тянет вверх свой телефон. Это его жена. И она больше не с нами. Сегодня он здесь один. Я очень сочувствую вашей потере», — сказала со сцены певица.

Вынужденный перерыв в концерте продлился практически полчаса. В этом время Адель делилась личными историями — например, о том, как посещала психотерапевта после развода. И была далеко не единственным человеком в зале, кто разрыдался в этот вечер.