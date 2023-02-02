Судьба пяти рабочих остается неизвестной после пожара в бытовках в Севастополе

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 244

В настоящее время сотрудники МЧС разбирают завалы на месте трагедии.

Судьба пяти рабочих остается неизвестной после пожара в бытовках в Севастополе

Фото: МЧС России / ТАСС

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Судьба пяти рабочих остается неизвестной после пожара в бытовках в Севастополе. Об этом РИА Новости сообщили представители экстренных служб.

ЧП произошло на площади в 200 квадратных метров. Ранее сообщалось о гибели семи человек в результате мощного возгорания. В настоящее время на месте продолжают работать спасатели. Ведется разбор завалов.

Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося. Как отметили в ведомстве, предварительно, в строительном модуле, где произошел пожар, проживали более 100 рабочих. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный пожар едва не уничтожил ресторан с посетителями в центре Мурманска.

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