Ломают нос, носят гипс, не дышат: какие факты о ринопластике являются мифами?

Красота требует больших жертв, иногда даже на хирургическом столе. Но стоит ли это того?

Ринопластика — одна из самых востребованных хирургических операций среди эстетической медицины, многие люди мечтают поменять форму носа, изменить его размеры и избавиться от комплексов. Но несмотря на такой ажиотаж, вокруг процедуры все равно ходят мифы. Пластический хирург Дмитрий Скворцов рассказал изданию «Вечерняя Москва» о всех тонкостях ринопластики и развеял слухи.

Ломай, все ломай

Раньше операция проводилась по методике «сноса крыши», однако сейчас хирургия достигла большого прорыва и подобный принцип обходят стороной. Теперь открылось новое направление ринопластики — теоринопластика. Врач проводит работу через небольшие разрезы в полости носа, поэтому дыхание не затрудняется, а реабилитация проходит быстрее.

Адские боли

Во время самой процедуры нет никаких болезненных ощущений, ведь процесс проходит под наркозом. Когда анестезия раствориться, то боль действительно появляется, однако ее легко убрать медикаментозным путем. Иногда это и вовсе необязательно.

Некрасиво и видно

Хороший хирург проведет операцию так, чтобы кроме пациента никто не знал о маленьком секрете. Прежде чем начать работу, врач оценивает симметрию лица, слушает пожелания клиента. Иногда будущий результат даже моделируют на экране с помощью электронных технологий.

Хрустальный носик

Квалифицированный специалист умеет работать с самыми тяжелыми ситуациями, даже если у пациента перелом со смещением. В современное время есть множество способов пластики. Тем более, разработка и производство современных медицинских материалов совершенствуется с каждым днем. Чтобы закрепить конструкцию носа после проведения процедуры, специалист накладывает специальные швы, поэтому гипсовая повязка уже неактуальна.

Никакой активности

Уже через три недели после операции пациент сможет вести обычную жизнь, заниматься спортом, работать и веселиться. Зачем в чем-то ограничиваться после реабилитации, если сама функция носа не нарушена?

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