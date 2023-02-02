«Жалкие попытки»: на Киркорова подали в суд из-за скандального выступления

Скандалы, кажется, стали неотъемлемой частью жизни знаменитости. Ответил ли он перед законом в этот раз?

На эпатажного певца Филипа Киркорова подали иск из-за танца на кресте. Таганский суд Москвы начал рассмотрение дела. Представитель артиста, юрист Александр Добровинский, в беседе с 5-tv.ru подтвердил иск на короля отечественного шоу-бизнеса.

По словам эксперта, подобные заявления являются подтверждением, что Киркоров очень популярная личность, а его творчество влиятельно и не оставляет равнодушными никого. Добровинский добавил, что отсюда и рождаются «жалкие попытки» ввести запрет на творческую деятельность исполнителя в некоторых странах.

«Его номер на кресте оказался настолько сильным и ярким, что до сих пор не дает покоя. Иск мы отобьем, а вот слава о номере Филиппа Бедросовича останется надолго. Ведь серость и обыденность никого не волнует и не интересует», — объяснил Добровольский.

В пресс-службе Таганского суда отметили, что заявитель потребовал взыскание одного миллиона рублей с Киркорова в качестве компенсации за причиненный моральный вред. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Ранее 5-tv.ru писал о проблемах Филипа Киркорова с недвижимостью.