«Спусковой крючок»: могут ли вирусы стать катализатором болезни Альцгеймера

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 19

Врач Олексюк: вирусная инфекция может запустить клинические проявления нейрогенеративного заболевания

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; 5-tv.ru

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Людям свойственно надеяться, что тяжелые заболевания обойдут их стороной. Однако невнимательность к здоровью может привести к серьезным проблемам ЦНС.

Ученые выявили пугающую взаимосвязь между перенесенными вирусами и риском развития нейродегенеративных заболеваний. Врач интегративной и антивозрастной медицины Елена Олексюк в беседе с 5-tv.ru раскрыла, могут ли вирусы стать катализатором болезней Альцгеймера и Паркинсона, и какие привычные недуги могут привести к необратимым проблемам нервной системы.

Эксперт по оздоровлению сообщила, что существует зависимость между перенесенной вирусной  инфекцией и ее осложнениями. Например, гриппозная пневмония может спровоцировать развитие нейродегенеративных заболеваний. Однако прямой причинно-следственной связи нет.

«Чаще это связано с тем, что массированная вирусная инфекция, особенно осложненная, способствует, как спусковой крючок, возникновению ярких клинических проявлений уже заложенных основ нейрогенеративного заболевания», — объяснила Олексюк.

Врач подчеркнула, что люди на протяжении своей жизни подвергаются постоянной атаке микроорганизмов — грибков, бактерий вирусов, но тяжело болеют и получают осложнения, к счастью, не все. Это связано с определенными генетическими особенностями работы иммунной системы и проницаемостью гематоэнцефалического барьера.

«Например, вирус гриппа очень тропен к клеткам центральной нервной системы и распространяется по обонятельным и двигательным нейронам. Это связано с нашим общим уровнем здоровья на момент инфицирования вирусом: есть или нет хронические серьезные заболевания, патологий крови, онкологии, сердечно сосудистые заболевания, атеросклероз, диабет. При диабете резко нарушается микроциркуляция, и головной мозг плохо кровоснабжается», — прокомментировала врач. 

По словам специалиста, возраст на момент перенесенной болезни также играет важную роль в развитии осложнений. Уязвимыми являются демографические группы от 65 лет, дети до двух лет, беременные и кормящие женщины.

«К сожалению, вирус гриппа быстро мутирует, и даже вакцинация не всегда бывает эффективна», — предупредила эксперт.

Панацея порой бывает бессильна из-за сложности в предопределении правильного вида вируса, который придет в регион в текущем сезоне. Олексюк добавила, что 5-7% людей не имеют полноценный иммунный ответ на вакцинацию, поэтому важно соблюдать правильный образ жизни, следить за питанием, заниматься физической активностью и не давать стрессам нарушить роботу иммунной, нервной и эндокринной систем, которые функционируют как единое целое.

В заключение эксперт посоветовала внимательно относиться к своему здоровью. По ее словам, грипп не всегда проявляется высокой температурой, поэтому при сильном недомогании необходимо обращаться за квалифицированной помощью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие еще опасные осложнения может вызвать грипп.

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