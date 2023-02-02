Иностранные наемники являются врагами самим себе, если судить об их поведении, но это в общем. А что в частности?

Значение присутствия частной военной компании (ЧВК) «Моцарт» на Украине не стоит преувеличивать. Об этом в рамках брифинга сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Честно говоря, предлагаю не преувеличивать значение такой ЧВК. Нам неизвестно о какой-либо значимой роли, которую играла бы такая ЧВК с таким названием», — прокомментировал Песков.

До этого издание The New York Times написало, что в провале группы виновны стриптиз-клубы Самостийной. Кроме того, наемниками, как отмечалось в статье, было непросто управлять, поскольку они имели проблемы с психикой. Помимо всего прочего, известно о дезертирствах и распрях внутри «Моцарта». К слову, штаб-квартира формирования была взломана.

Также основатель организации Эндрю Милберн заявлял, что компания стала основным фигурантом судебного разбирательства, поэтому прекращает работать под прежним названием. В частности, Милберна потребовал уволить финансовый директор ЧВК. Сейчас Милберном арендован новый офис в Киеве, он хочет возродить операцию, вернувшись в Донбасс, однако не собирается туда в ближайшее время.

Иностранные наемники принимали участие в боевых действиях на Украине, вместе с тем жалуясь на украинские Вооруженные силы, поскольку иностранцам приходится вести бои «по старинке» из-за отсутствия прикрытия.

Российская спецоперация в Донбассе, начатая в феврале 2022 года, продолжается. Ее целями являются: демилитаризация и денацификация Украины, прекращение геноцида гражданского населения со стороны киевских властей, снижение боевого потенциала Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как армия России уничтожила склад боеприпасов украинских террористов под Херсоном.