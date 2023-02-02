Армия России уничтожила склад боеприпасов украинских террористов под Херсоном

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 91

Российские артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области

Армия России уничтожила склад боеприпасов украинских террористов под Херсоном

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Также были ликвидированы четверо боевиков.

Минувшей ночью российские артиллеристы в зоне специальной военной операции по защите Донбасса уничтожили склад вражеских боеприпасов в Херсонской области. Как сообщил источник 5-tv.ru в экстренных службах, склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) находился в районе Зеленовки.

Ударом ликвидировали не только все боеприпасы и три машины, но и четырех украинских военнослужащих. Еще трое ранены.

Также известно, что российская армия нанесла удар по одному из расположений ВСУ в районе Ольговки. Десять военных из ВСУ погибли, еще восемь были ранены. Кроме того, удалось ликвидировать технику противника.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Херсонские правоохранители задержали возможного наводчика ВСУ.

Тема:
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