США призвали Россию возобновить инспекции по договору о СНВ

США готовы к конструктивной работе с Россией по договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), заявили в Госдепартаменте. В частности, речь идет о возобновлении совместных инспекций. В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон позволяет российским специалистам проводить проверки на своих территориях и в ответ просит допустить своих военных к нашим объектам. Там также призвали провести заседание российско-американской двухсторонней комиссии по договору о СНВ.

«Все, что необходимо сделать России, — это позволить возобновить инспекции на ее территории в рамках договора об СНВ — так, как это происходило на протяжении многих лет. Это означает созыв совместной консультационной комиссии. Ничто не препятствует тому, чтобы российские специалисты посетили США и провели инспекцию», — сказал заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в нынешних условиях Москва считает «неоправданным, несвоевременным и неуместным» приглашать американских инспекторов на свои стратегические объекты. По словам дипломата, ответственность за эскалацию вокруг договора о сокращении наступательных вооружений полностью лежит на Вашингтоне.