«Живу 25 лет со своим горем»: в Нью-Йорке вспоминают жертв теракта 11 сентября

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Трагедия навсегда изменила жизнь в США.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Именно в тех районах Ливана, где уничтожают объекты «Хезболлы», в 1990-е годы проходили обучение боевики запрещенной в нашей стране «Аль-Каиды»*. Изучали взрывное дело и тактику захвата самолетов. Среди них были радикалы, которые участвовали в подготовке крупнейшего теракта в современной истории.

Сегодня — 25 лет с момента трагедии 11 сентября в Нью-Йорке. Этой ночью над Манхэттеном взлетели 2 977 дронов — в память о каждой жертве атаки. Они выстроились в контуры разрушенных башен-близнецов. Траурные мероприятия будут продолжаться весь день. Корреспондент «Известий» Евгения Власова работает на месте событий.

Шествие родственников людей, погибших в теракте 11 сентября, продолжается по Нижнему Манхэттену. И буквально через несколько минут придем на то место, где стояли башни-близнецы и где они обрушились четверть века назад.

«Последние 25 лет я живу со своим горем. В Южной башне погиб мой отец, мне было всего два года. Я была той маленькой девочкой, которая спрашивала: «Почему мой папа не возвращается домой?» — сказала участница шествия Рианнон.

«Мой отец приехал сюда 12 сентября. И девять месяцев участвовал здесь в поисково-восстановительных работах. Он умер от заболевания, связанного с последствиями 11 сентября», — рассказала участница шествия Мелисса.

С одной стороны, может показаться, что 25 лет — это довольно долгий срок. Однако для тех людей, которые потеряли в этой трагедии своих близких, родных и любимых людей, это совсем не так.

Навсегда эта трагедия изменила не только жизнь Нью-Йорка и страны, но и позволила стране принять определенные геополитические решения, которые без этого были бы невозможны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — запрещенная в РФ организация, признана террористической.

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