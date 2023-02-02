Знаменитость переломал семь ребер после падения. После такого даже не все выживают.

Телеведущий Николай Дроздов, сломавший аж семь ребер из-за падения, еще сможет встать на ноги и вернуться к профессии, но при определенных условиях — ему необходима серьезная и правильная терапия. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал врач-эндокринолог Алексей Калиничев.

Он отметил, что случай звезды программы «В мире животных» вообще уникальный. Во-первых, потому что он дожил до 85 лет — для мужчин это большая редкость; во-вторых, потому, что он в принципе идет на поправку с учетом серьезности травмы. Однако успех дальнейшего леченния зависит от таких факторов, как витамины и антивозрастная терапия. Ничего этого, полагает врач, нет в жизни больного. Его организм справляется за счет собственных ресурсов.

«Я посмотрел видео последние с ним — выглядит он везде плохо, заметно, что питание неполноценное, стоит скрючившись. Скорее всего, в его жизни отсутствует физнагрузка — лечебная физкультура, гимнастика. Кроме того, нет намека на антивозрастную терапию — нужна компенсация дефицита тестостерона, микро- и макроэлементов, в зависимости от того, что найдут у него по анализам», — пояснил врач.

Особо стоит обратить внимание журналисту и на свое на питание. Известно, что Николай Николаевич десятилетиями не ест мясо, но сейчас тот самый момент, когда стоит изменить взгляды на этот счет. Дело в том, что именно животный белок положительно влияет на плотность костей. А с этим у ведущего тоже, скорее всего, проблемы. Остеопорозом страдают большинство людей преклонного возраста, поясняет эксперт.

«Я могу предположить, что состояние усугублено старческим остеопорозом. От того, насколько критично питание, зависит восстановление», — заключил эндокринолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что переломы ребер могут привести к мгновенной смерти.