Переломы ребер могут привести к мгновенной смерти

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 24

Физиотерапевт Глубоков: пожилые люди сложнее переносят любые переломы

Фото, видео: © РИА Новости / Юрий Абрамочкин;ВКонтакте / id2182325;5-tv.ru

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Уже долгое время лечение после тяжелой травмы проходит телеведущий Николай Дроздов, а ведь в его возрасте они опасны вдвойне.

Телеведущий Николай Дроздов уже долгое время проходит лечение после тяжелой травмы — у артиста сломаны ребра. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru врач-физиотерапевт Филипп Глубоков рассказал, чем опасны такие травмы в преклонном возрасте и к каким последствиям могут привести.

По его словам, множественные переломы ребер опасны в любом возрасте, но в пожилом — вдвойне.

«Ребра, помимо того, что защищают грудную клетку, активно участвуют в акте дыхания. Поэтому, если они повреждаются, то первое, что нарушается — это дыхание», — говорит эксперт.

Врач добавил, что такие серьезные травмы могут повреждать и грудную клетку, и легкие с сердцем.

«Иногда, такие переломы настолько тяжелые, что приводят к смерти сразу. В других случаях, врачи принимают решение, делать ли операцию, или просто наблюдать за состоянием человека. В некоторых случаях, поскольку ребра находятся в плотном окружении мышц, они могут функционировать, даже если полностью не срастутся. Конечно, чем старше человек, тем он тяжелее переносит такую травму», — продолжает Глубоков.

Физиотерапевт заключил, что если травмы мешают ходить или двигаться, то у человека может еще больше ухудшаться дыхание, что, собственно и помешает полному выздоровлению.

Тем не менее при благоприятном исходе, всегда возможно вылечиться и продолжить жить обычной жизнью, уверяет врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как врач назвал болезнь, из-за которой кости становятся неестественно хрупкими.

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