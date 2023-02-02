Место подвигу: в Пермском крае полицейский спас человека из огня

В Пермском крае полицейский, рискуя жизнью, спас из пожара человека. Сергей Кустов уже ехал с работы, когда оказался рядом с охваченным огнем частным домом. Майор МВД заметил внутри мужчину.

В любой момент в доме мог взорваться газовый баллон. Кустов не стал ждать приезда спасателей. Он попросил о помощи одного из соседей, вдвоем они вынесли погорельца на улицу, укутали в одеяло и передали подоспевшей бригаде скорой помощи.

При этом пострадавший очень просил спасти и его автомобиль, который стоял в гараже. Несмотря на то, что на строение уже перекинулся огонь, Кустов взял машину на буксир и отогнал ее в безопасное место.