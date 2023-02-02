Новое телефонное мошенничество: как не попасть на крючок
Аферисты освоили новый вид телефонного мошенничества
Фото, видео: www.globallookpress.com / Roland Weihrauch; 5-tv.ru
Злоумышленники нашли еще один способ обмана россиян — они начали часто звонить одной и той же жертве, постепенно втираясь в доверие. После они просят сообщить им платежные данные или взять кредит.
Быстрые схемы мошенничества становятся все менее действенными — помогает информирование людей через СМИ и развитие технологий безопасности в банках.
«Пристрелочные» звонки позволяют злоумышленникам постепенно втираться в доверие к потерпевшему, ведь люди привыкли к более быстрым схемам обмана. Чаще всего жертвами становятся пожилые люди и женщины старше 35 лет. Считается, что они более доверчивы и активно идут на разговор.
Телефонные мошенники часто притворяются сотрудниками правоохранительных органов. Они подстраиваются под слова и темп голоса жертвы, и собеседник на бессознательном уровне начинает доверять преступнику. К тому же преступники могут собрать информацию о человеке заранее при помощи различных баз данных в интернете.
При разговоре с мошенником ни в коем случае нельзя передавать платежную информацию или перезванивать по данным «специалистом» номерам. Следует записать имя и фамилию звонившего вам «специалиста» и проверить его по телефонам с официальных сайтов.
Самый надежный способ не попасть на крючок мошенников — просто не говорить с ними и сбрасывать звонок. Помните — даже реальный следователь или сотрудник безопасности банка не может требовать у вас по телефону никакие персональные данные.
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