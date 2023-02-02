«Есть, чем ответить»: Путин высказался о поставках оружия Украине

|
Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 39

Путин предупредил, что Россия при ответе на угрозы Запада не ограничится бронетехникой

«Есть, чем ответить»: Путин высказался о поставках оружия Украине

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент назвал невероятным, что в современном мире над нашей страной снова нависла угроза: Россию вновь пытаются запугать немецкими танками.

Президент России Владимир Путин объявил, что наша страна готова отреагировать на поставки западного оружия Украине. Об этом глава государства сообщил во время выступления в Волгограде в честь 80-летней годовщины победы в Сталинградской битве.

Путин назвал невероятной нынешнюю ситуацию, когда России вновь угрожают танками с немецкими крестами. Однако, по словам президента, наша страна даст отпор силам, затеявшим необъявленную войну.

«Нам есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится», — заверил Владимир Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что Москва готова противостоять современному нацизму, угрожающему безопасности граждан.

«Но те, кто втягивает европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией и тем более безответственно заявляет об этом как об уже свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет совсем другой», — подытожил Владимир Путин.

Российский лидер прилетел в Волгоград 2 февраля, чтобы поучаствовать в памятных мероприятиях в честь 80-летней годовщины освобождения Сталинграда. Как сообщал 5-tv.ru, в первую очередь Владимир Путин посетил Мамаев курган и почтил память защитников города-героя.

-1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.04
-0.08 76.96
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:55
Место подвигу: в Пермском крае полицейский спас человека из огня
22:42
Инфографика: что нельзя делать на даче
22:29
«Есть, чем ответить»: Путин высказался о поставках оружия Украине
22:16
Бориса Щербакова перевели из реанимации в терапию
22:01
«Урмарас? Правильно?»: Урсула фон дер Ляйен не справилась с украинским словом
21:47
Что забыли на Украине Жозеп Боррель и Урсула фон дер Ляйен?

Сейчас читают

Иммунолог назвал главные ошибки россиян при лечении гриппа и ОРВИ
На Новодевичьем кладбище со скандалом снесли памятник Волчек
Самые нестандартные инвестиции: куда опасно вкладывать деньги новичкам
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023