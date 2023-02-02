Путин почтил память защитников Сталинграда и возложил цветы на Мамаевом кургане

Российский лидер поучаствовал в мероприятиях в честь 80-летия разгрома фашистских войск в Сталинградской битве. Памятную дату отмечают 2 февраля.

Президент России Владимир Путин прилетел в Волгоград, чтобы поддержать памятные акции к 80-летию победы в Сталинградской битве. Глава государства вместе с другими гостями почтил память советских солдат, участвовавших в защите Сталинграда.

Церемония развернулась в Зале воинской славы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане. Здесь Владимир Путин возложил венок к Вечному огню и почтил минутой молчания память защитников. После российский лидер возложил цветы к могиле маршала, дважды героя Советского Союза Василия Чуйкова.

Также в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде состоялся торжественный парад на площади Павших Борцов. Его открыла рота почетного караула — гордость города-героя, сформированная 28 января 1968 года для несения службы на мемориале «Мамаев курган». Кроме нее по главной площади Волгограда промаршировали военнослужащие местного территориального гарнизона, кадеты и члены патриотических движений, курсанты местных военных вузов, сотрудники силовых ведомств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в честь памятной даты Волгоград переименовали в Сталинград. После 2 февраля городу-герою вновь вернут современной имя.