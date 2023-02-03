В Петергофе нашли бомбу времен Великой Отечественной войны
Боеприпас увезли и утилизировали.
Фото, видео: © РИА Новости / Ольга Головко; 5-tv.ru
Опасную находку обнаружили рабочие в Петергофе прямо у входа в знаменитый парк с фонтанами.
Во время ремонта там раскопали грунт, в котором наткнулись на ржавый боеприпас. Место тут же оцепили и вызвали спасателей.
Специалисты пиротехнического расчета определили, что это неразорвавшаяся авиабомба времен Великой Отечественной – ФАБ-50.
Боеприпас вывезли на полигон, где утилизировали.
-1° 756 мм рт. ст.
86%
86%
70.04
-0.08 76.96
0.74
-0.08 76.96
0.74
Нашли ошибку?