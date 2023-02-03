В Петергофе нашли бомбу времен Великой Отечественной войны

Опасную находку обнаружили рабочие в Петергофе прямо у входа в знаменитый парк с фонтанами.

Во время ремонта там раскопали грунт, в котором наткнулись на ржавый боеприпас. Место тут же оцепили и вызвали спасателей.

Специалисты пиротехнического расчета определили, что это неразорвавшаяся авиабомба времен Великой Отечественной – ФАБ-50.

Боеприпас вывезли на полигон, где утилизировали.