В Петергофе нашли бомбу времен Великой Отечественной войны

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Боеприпас увезли и утилизировали.

Фото, видео: © РИА Новости / Ольга Головко; 5-tv.ru

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Опасную находку обнаружили рабочие в Петергофе прямо у входа в знаменитый парк с фонтанами.

Во время ремонта там раскопали грунт, в котором наткнулись на ржавый боеприпас. Место тут же оцепили и вызвали спасателей.

Специалисты пиротехнического расчета определили, что это неразорвавшаяся авиабомба времен Великой Отечественной – ФАБ-50.

Боеприпас вывезли на полигон, где утилизировали. 

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В Петергофе нашли бомбу времен Великой Отечественной войны

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