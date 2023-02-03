«Не знаю, хорошо это или плохо»: Кудрявцева прошла курс по обращению с оружием

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Лера Кудрявцева получила сертификат после прохождения курса по безопасному обращению с оружием

«Не знаю, хорошо это или плохо»: Кудрявцева прошла курс по обращению с оружием

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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А не собралась ли знаменитость променять телестудию на окопы и отправиться в зону спецоперации?

Телеведущая Лера Кудрявцева успевает не только вести шоу, воспитывать дочку Машу, но и увлеклась «мужским» хобби. Она решила прокачать навыки стрельбы из пистолета. В социальной сети знаменитость поделилась кадрами, на которых уверенно поражает выставленные на расстоянии мишени.

Чтобы обучиться, Кудрявцева записалась в стрелковый клуб. Что подвигло ее на такой шаг, она не рассказывает. Но эмоциями все же поделилась.

«Рукам хана, завтра не разогну! Трясутся до сих пор», — написала Кудрявцева.

А чуть позже рассказала, что она полностью освоила курс по безопасному обращению с огнестрельным оружием. Хотя даже после получения сертификата так и не определилась, хорошо или плохо, что она взяла в руки пистолет.

«Не знаю хорошо это или плохо, но факт», — написала она.

После этого поклонники стали подшучивать, мол, теперь с телеведущей никому нельзя ссориться. При этом еще в прошлом году заявляла о готовности отправиться в зону спецоперации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о разводе.

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«Не знаю, хорошо это или плохо»: Кудрявцева прошла курс по обращению с оружием

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