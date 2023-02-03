В Крыму приняли постановление о национализации имущества бизнесменов Украины

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 42

Депутаты крымского Госсовета постановили национализировать имущество бизнесменов Украины

В Крыму приняли постановление о национализации имущества бизнесменов Украины

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Решение направлено на пособников киевского режима. Что включено в список?

Постановление, по которому имущество украинских предпринимателей национализируют, приняли парламентарии Госсовета Республики Крым. Об этом сообщил в Telegram-канале спикер Госсовета региона Владимир Константинов.

«Конечно, это очень тщательная, выверенная работа. И мы уже не остановимся, пока не наведем полный порядок», — говорится в публикации.

Отмечено, что список включает в себя около 500 объектов, которые относятся к спортивной и туристской инфраструктурам, а также к банкам и различным предприятиям.

Парламентарий подчеркнул, что главная задача — выявить в Крыму имущество пособников режима Киева. Также в беседе с РИА Новости Константинов пояснял, что национализация затронула земельные участки, которые принадлежат украинским олигархам и активы политиков и бизнесменов Украины.

До этого депутат говорил, что власти крымского полуострова национализируют собственность 12 банков Незалежной. Уточнялось, что речь идет и об объектах украинских граждан и иных стран, что совершают недружественные действия в отношении России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему украинский оптимизм по возвращению Крыма не разделяют другие.

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