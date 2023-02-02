Лучше попрощайтесь: в Пентагоне не разделяют оптимизма Украины по возвращению Крыма
Politico: Украина не вернет Крым в ближайшее время
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Киевский режим не может отказаться от навязчивой идеи. Устали от пропаганды даже западные кураторы.
Скорейшее возвращение крымского полуострова Украиной в ближайшее время маловероятно. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.
«Украинским войскам вряд ли удастся вернуть Крым в ближайшем будущем», — говорится в материале.
Оценку текущей ситуации в Незалежной дали в ходе секретного брифинга для комитета Палаты представителей по вооруженным силам в конгрессе. Причины мнения не названы, но позиция оборонного ведомства США заключается в неверии в то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) способны вытеснить российских военных с Крыма в обозримом будущем.
Как сообщают журналисты, докладчиками в рамках брифинга отмечен факт, что победа Самостийной при попытке вернуть себе территорию не гарантирована.
В публикации подчеркивается, что киевские власти, скорее всего, разочаруются такой оценкой, поскольку там убеждены, что возвращение Крыма — одна из их главных целей.
Крым вернулся в состав России в 2014 году в результате референдума. За присоединение проголосовала большая часть населения. Официальный Киев считает территорию оккупированной, в то время как российские власти заявляли, что голосование проведено в соответствии с нормами международного права.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Крым не вернется в состав Украины.
- 2 февр
- Херсонские правоохранители задержали возможного наводчика ВСУ
- 2 февр
- Задели за больное? — Зеленского взбесили заявления генерала США о слабости ВСУ
- 2 февр
- Бывший боевик ВСУ — о принципах обучения в Британии: «Нас обошли — мы сдались»
- 2 февр
- Марочко: Киев замалчивает потери и устраивает братские могилы в воронках от артиллерии
- 2 февр
- Пятки будут сверкать: Зеленский спасется только побегом в Польшу
- 2 февр
- Крови достаточно: Россия не хочет сражаться до последнего украинца
- 2 февр
- Обученные в Британии боевики ВСУ сдались в плен через 20 минут после боя
- 2 февр
- «Пушечное мясо»: Киев проводит мобилизацию в Снигиревском районе под Херсоном
- 2 февр
- Башня, гусеницы и мотор! Лучшее видео из зоны СВО на Украине за день
- 2 февр
- «Есть еще один здоровый нейрон?» — на австралийском ТВ поссорились из-за Украины
Читайте также
80%
-0.40 76.22
-0.08
Нашли ошибку?