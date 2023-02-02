Лучше попрощайтесь: в Пентагоне не разделяют оптимизма Украины по возвращению Крыма

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 63

Politico: Украина не вернет Крым в ближайшее время

Лучше попрощайтесь: в Пентагоне не разделяют оптимизма Украины по возвращению Крыма

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим не может отказаться от навязчивой идеи. Устали от пропаганды даже западные кураторы.

Скорейшее возвращение крымского полуострова Украиной в ближайшее время маловероятно. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.

«Украинским войскам вряд ли удастся вернуть Крым в ближайшем будущем», — говорится в материале.

Оценку текущей ситуации в Незалежной дали в ходе секретного брифинга для комитета Палаты представителей по вооруженным силам в конгрессе. Причины мнения не названы, но позиция оборонного ведомства США заключается в неверии в то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) способны вытеснить российских военных с Крыма в обозримом будущем.

Как сообщают журналисты, докладчиками в рамках брифинга отмечен факт, что победа Самостийной при попытке вернуть себе территорию не гарантирована.

В публикации подчеркивается, что киевские власти, скорее всего, разочаруются такой оценкой, поскольку там убеждены, что возвращение Крыма — одна из их главных целей.

Крым вернулся в состав России в 2014 году в результате референдума. За присоединение проголосовала большая часть населения. Официальный Киев считает территорию оккупированной, в то время как российские власти заявляли, что голосование проведено в соответствии с нормами международного права.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Крым не вернется в состав Украины.

Тема:
Спецоперация
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