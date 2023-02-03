«Мамочка, я задыхаюсь»: шестилетней мальчик умер в больнице Забайкалья в свой день рождения

Родительница ребенка находится в шоке. Что произошло с малышом на самом деле?

Шестилетний мальчик умер в свой день рождения в забайкальской больнице. Врачи две недели пытались выяснить, что происходит с ребенком, но спасти не смогли. Об этом сообщает издание KP.RU.

Предполагалось, что Савелий до Нового года заболел простудой, мальчика отвезли в поликлинику, где врач послушал легкие и дал направление на госпитализацию. Два дня ребенок пролежал в больнице, а потом его выписали. Врач заключил, что пневмонии нет, только бронхит.

На январских каникулах состояние здоровья ребенка ухудшилось. Савелий жаловался на боли в руках и ногах, поднялась температура. По приезде врач определила на глаз вирусную инфекцию и сказала, что «ребенку надо потемпературить». Но состояние только ухудшалось, Савелия снова госпитализировали. В больнице мальчик и скончался.

«Я его держу за холодную синюю ручку и даже согреть не могу, — в слезах рассказывает мама шестилетнего Савелия Ольга. — Позже, когда я откинула одеялко, увидела, что его ноги превратились в черные колотушки! Сам Савушка это тоже увидел и спрашивает: „Мамочка я задыхаюсь! Я что умру?“. Я стала кричать, звать на помощь, врачи прибежали. Не спасли. Савушка умер у меня на руках в свой день рождения…» — вспоминает мама Савелия.

По версии следствия, смерть ребенка могла наступить в результате отсутствия своевременной диагностики, из-за чего у пациента не был выявлен разрыв пищевода. На данный момент проводится экспертиза. Родные мальчика считают, что это могло случиться из-за рвоты или во время ИВЛ.

Ранее 5-tv.ru писал, что горе-блогеры снимали видео, на котором откровенно глумились над несчастным подростком.