«Мамочка, я задыхаюсь»: шестилетней мальчик умер в больнице Забайкалья в свой день рождения

|
Полина Долгова
Полина Долгова 163

Шестилетний Савелий скончался сразу после своего дня рождения в забайкальской больнице

«Мамочка, я задыхаюсь»: шестилетней мальчик умер в больнице Забайкалья в свой день рождения

Фото: www.globallookpress.com / Marijan Murat

Читайте нас в: Дзен Новости

Родительница ребенка находится в шоке. Что произошло с малышом на самом деле?

Шестилетний мальчик умер в свой день рождения в забайкальской больнице. Врачи две недели пытались выяснить, что происходит с ребенком, но спасти не смогли. Об этом сообщает издание KP.RU.

Предполагалось, что Савелий до Нового года заболел простудой, мальчика отвезли в поликлинику, где врач послушал легкие и дал направление на госпитализацию. Два дня ребенок пролежал в больнице, а потом его выписали. Врач заключил, что пневмонии нет, только бронхит.

На январских каникулах состояние здоровья ребенка ухудшилось. Савелий жаловался на боли в руках и ногах, поднялась температура. По приезде врач определила на глаз вирусную инфекцию и сказала, что «ребенку надо потемпературить». Но состояние только ухудшалось, Савелия снова госпитализировали. В больнице мальчик и скончался.

«Я его держу за холодную синюю ручку и даже согреть не могу, — в слезах рассказывает мама шестилетнего Савелия Ольга. — Позже, когда я откинула одеялко, увидела, что его ноги превратились в черные колотушки! Сам Савушка это тоже увидел и спрашивает: „Мамочка я задыхаюсь! Я что умру?“. Я стала кричать, звать на помощь, врачи прибежали. Не спасли. Савушка умер у меня на руках в свой день рождения…» — вспоминает мама Савелия.

По версии следствия, смерть ребенка могла наступить в результате отсутствия своевременной диагностики, из-за чего у пациента не был выявлен разрыв пищевода. На данный момент проводится экспертиза. Родные мальчика считают, что это могло случиться из-за рвоты или во время ИВЛ.

Ранее 5-tv.ru писал, что горе-блогеры снимали видео, на котором откровенно глумились над несчастным подростком.

Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.04
-0.08 76.96
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на 3 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

15:36
Лавров описал принципы политики США: «В худших традициях»
15:31
«Он позвонил в последний раз»: раскрыты детали смерти звезды «Универа» Сергея Корсика
15:22
Песков: в Кремле видят, как Запад давит на Сербию из-за ее отказа вводить санкции
15:12
Российские военные взяли под контроль поселок Белогорловка в ЛНР
15:03
Цветы, ангелочки и мишура: как выглядит могила Децла сейчас
14:56
«Магия превращается в проклятье»: как Лолита влияет на своих партнеров?

Сейчас читают

«Теория большого взрыва»: в США пригрозили ужесточить борьбу с Россией
Врачебная тайна: Васильева изменилась до неузнаваемости
Так да или нет? Наташа Королева впервые ответила на слухи о разводе с Тарзаном
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023