Неизвестные организовали майнинговую ферму в психбольнице под Иркутском
Кто и зачем хотел зарабатывать криптовалюту рядом с душевнобольными?
Фото, видео: Рюмин Александр / ТАСС; 5-tv.ru
Майнинговая ферма пряталась в психиатрической лечебнице. На чердаке больницы в Иркутской области обнаружили 13 станций. Открытие сделали сотрудники полиции, прокуратуры и МЧС во время рейда по проверке электрических систем и пожарной безопасности.
Оборудование изъято. Оно было подключено к электросетям больницы. В любой момент могло случится короткое замыкание и пожар, что создавало угрозу для пациентов. К тому же больница получала огромные счета за электричество. Главный врач заявил, что ничего не знал о происходящем на чердаке.
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