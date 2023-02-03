Неизвестные организовали майнинговую ферму в психбольнице под Иркутском

Майнинговая ферма пряталась в психиатрической лечебнице. На чердаке больницы в Иркутской области обнаружили 13 станций. Открытие сделали сотрудники полиции, прокуратуры и МЧС во время рейда по проверке электрических систем и пожарной безопасности.

Оборудование изъято. Оно было подключено к электросетям больницы. В любой момент могло случится короткое замыкание и пожар, что создавало угрозу для пациентов. К тому же больница получала огромные счета за электричество. Главный врач заявил, что ничего не знал о происходящем на чердаке.