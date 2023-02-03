Неизвестные организовали майнинговую ферму в психбольнице под Иркутском

Эфирная новость 88

Кто и зачем хотел зарабатывать криптовалюту рядом с душевнобольными?

Фото, видео: Рюмин Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Майнинговая ферма пряталась в психиатрической лечебнице. На чердаке больницы в Иркутской области обнаружили 13 станций. Открытие сделали сотрудники полиции, прокуратуры и МЧС во время рейда по проверке электрических систем и пожарной безопасности.

Оборудование изъято. Оно было подключено к электросетям больницы. В любой момент могло случится короткое замыкание и пожар, что создавало угрозу для пациентов. К тому же больница получала огромные счета за электричество. Главный врач заявил, что ничего не знал о происходящем на чердаке.

Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.04
-0.08 76.96
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на 3 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

18:40
Будем запираться: в России принят ГОСТ для алкозамков
18:36
«Детская чума» атакует: в чем главное отличие «новой» кори
18:27
Рэпер Yung Trappa скончался при невыясненных обстоятельствах
18:22
«Перевели в палату»: новые подробности состояния Игоря Николаева
18:14
ТОП-5 продуктов, которые выводят токсины из крови
18:06
Злой рок и смерть в одиночестве: трагическая судьба звезды «Универ» Сергея Корсика

Сейчас читают

Умер французский модельер Пако Рабан
Врачебная тайна: Васильева изменилась до неузнаваемости
Чудом спасшийся в авиакатастрофе актер Сергей Корсик умер от пневмонии в Москве
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023