Забота о себе и женская сущность: таро-прогноз на неделю с 6 по 12 февраля

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 35

Таролог Хуснетдинова: следующая неделя будет сложной, но нам помогут

Фото, видео: www.globallookpress.com / Britta Pedersen; 5-tv.ru

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Таролог Айгуль Хуснетдинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем абсолютно во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Таролог Айгуль Хуснетдинова подготовила эксклюзивно для 5-tv.ru общий таро-прогноз на неделю с 6 по 12 февраля.

Энергия недели

Неделя будет не очень хорошая. Возможны какие-то разрушения, какие-то катастрофы, переживания по разным вопросам. Но сама карта говорит о том, что нам помогут. То есть нужно рассчитывать на поддержку высших сил, друзей или государства. Эта карта говорит о том, что все будет хорошо, несмотря на какие-то лишения.

Личная жизнь

В личной жизни нужно рассчитывать на свои стремления и надежды. Это женская карта, которая говорит нам о том, что женские потребности выйдут на первый план. Например, если вы встречаетесь с каким-то мужчиной, то именно его женская часть натуры будет привлекать внимание — его излишняя эмоциональность.

Здоровье

Со здоровьем все будет хорошо. Единственный совет — обратить внимание на свое психологическое состояние, потому что эта карта говорит о радости быть здоровым и о необходимости заботиться о себе.

Финансы

Все будет благоприятно. Это как раз та самая долгожданная неделя, когда нужно обратить внимание на свои «хотелки», на те вещи, которые вам приносят удовольствие. Например, массаж или импульсивная покупка. Но подарки именно для души. Это может быть даже какое-то экстремальное развлечение. На этой неделе лучше потратить деньги на то, что питает вашу душу, а не на обязательные вложения. Если вы хотите приобрести недвижимость, то решение должно базироваться на вашем внутреннем ощущении.

Совет на неделю

Карта говорит о том, что мы проходим какой-то промежуточный период. Как и в психологическом отношении, так и в материальном. Неделя будет переходной. Совет — просто позволять вещам происходить так, как они происходят, не заморачиваться на каких-то острых моментах, попытаться поймать какое-то удовольствие, найти какой-то высший смысл в тех событиях, которые будут происходить. Но ни в коем случае, не застревать на каких-то своих переживаниях. Просто отпустите те вещи, которые в вашей жизни не имеют никакого смысла и не радуют вас. Неделя будет сложной, но все проходит. Лучшее, что вы можете сделать — порадовать себя и заботиться о том, что у вас сейчас есть. Сфокусироваться на своих потребностях здесь и сейчас. Какую бы помощь вы не ждали, она придет.

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