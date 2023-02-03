Рэпер Yung Trappa скончался при невыясненных обстоятельствах

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 32

По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку.

Рэпер Yung Trappa скончался при невыясненных обстоятельствах

Фото: Instagram* / official_yung_trappa

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Знаменитый рэпер Yung Trappa (реальное имя Владислав Ширяев — Прим. ред.) скончался при странных обстоятельствах. Как стало известно 5-tv.ru, в настоящий момент делом занимается Следственный комитет.

В конце прошлого года Trappa вышел на свободу после отбывания тюремного заключения по статье об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. За решеткой он провел 14 месяцев. Кроме того, в 2016 одиозный рэпер был осужден на пять лет и семь месяцев по статье о распространении запрещенных веществ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти знаменитого модельера Пако Рабана.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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