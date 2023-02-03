Рэпер Yung Trappa скончался при невыясненных обстоятельствах

Знаменитый рэпер Yung Trappa (реальное имя Владислав Ширяев — Прим. ред.) скончался при странных обстоятельствах. Как стало известно 5-tv.ru, в настоящий момент делом занимается Следственный комитет.

В конце прошлого года Trappa вышел на свободу после отбывания тюремного заключения по статье об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. За решеткой он провел 14 месяцев. Кроме того, в 2016 одиозный рэпер был осужден на пять лет и семь месяцев по статье о распространении запрещенных веществ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти знаменитого модельера Пако Рабана.

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