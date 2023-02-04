Лянка Грыу рассказала, почему отказалась от карьеры и улетела в США

Перед артисткой встала задача важнее профессиональной — человеческая и материнская.

Актриса Лянка Грыу всю свою энергию посвятила заботе об особенном сыне и ради этого переехала в США. Наследника Максима она родила в 2011 году от режиссера Михаила Вайнберга, мальчику диагностировали аутизм. Артисты развелись, но продолжают вместе заботиться о своем ребенке. Сегодня парнишке 11 лет, он не изолирован, живет насыщенной жизнью, учится в школе. Этот результат стоил его маме нескольких лет упорного труда и карьеры.

В 26 лет она была востребованной актрисой, творческий путь набирал обороты, но после постановки диагноза пришлось принимать решение. Она поняла, что нужна своему сыну и готова была на все. Вот уже восемь лет Максим с родителями живет в Штатах. Грыу изучила особенности воспитания аутичного ребенка, полезные техники, помогла ему найти общий язык миром и влиться в него, насколько это возможно. Успехи мальчика без лишних слов дают оценку решению мамы.

Сын для Лянки Грыу всегда в приоритете, карьера — подождет. Instagram* / lyanka22

«За эти 8 лет мы сделали огромный прогресс, и сейчас ребенок ходит в школу и живет яркой, социальной жизнью! Я многое поняла за эти годы про себя и своего сына. Многому научилась у специалистов и психологов», — рассказала Грыу изданию VOICE.

Актриса рассказывает о сыне и своем опыте подписчикам в социальных сетях, поддерживает и вдохновляет семьи, в которых растут дети с расстройством аутистического спектра. Знания, полученные за рубежом у грамотных специалистов и результаты Максима позволяют если не помочь, то направить и подбодрить родителей особенных ребят. И показать им, насколько важно упорство в этом вопросе.

«Поняла, что главное, что могу отдать — это поддержка, личный опыт, свое мировоззрение, советы и знания», — сказала артистка.

Каким бы ни был прогресс, от диагноза не убежать. Но мир человека с аутизмом может становиться все шире, если научить его навыкам социального взаимодействия, устроить ему предсказуемый и понятный быт, создать необходимые условия и помочь проявлять эмоции и общаться на языке окружающих, вербальном и невербальном. Грыу понимает, что впереди еще много работы, но плоды приложенных усилий дают силы продолжать борьбу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о личных драмах Лянки Грыу.

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