Трудоголизм: что это такое и почему с ним нужно бороться

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 33

Трудоголики обычно гордятся своей продуктивностью, а потом жалуются врачам на множество проблем со здоровьем. Какие симптомы указывают на зависимость от работы?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Job man office night; 5-tv.ru

Трудоголизмом называют зависимость от трудовой деятельности за рамками естественного трудолюбия. Он возникает, если работа — единственный или максимально значимый источник самореализации в жизни человека.

Трудоголики испытываю дискомфорт и тревожность в моменты, когда не заняты работой. Со временем это приводит к тому, что человек лишается увлечений, «выпадает» из социальной жизни, после завершения рабочего проекта чувствует опустошение и апатию.

Трудоголизм также может быть способом заглушить тревогу — но в итоге только увеличивает стресс. Психологи выделяют следующие пункты для определения зависимости.

  1. Необходимость работать из-за давления со стороны — зачастую это ощущение бывает обманчивым;
  2. Состояние покоя и отсутствие занятости вызывают тревожность;
  3. Потребность в сверхурочной работе, несмотря на негативные последствия для здоровья;
  4. Повышенный фоновый уровень тревожности и перфекционизм;
  5. Настроение и самочувствие напрямую зависят от успехов или неудач на рабочем месте.

Лечить трудоголизм сложно — часто страдающие им люди отказываются признавать проблему. Пациенты обращаются к врачу с жалобой на другие симптомы. Психологическая помощь и работа с психотерапевтом являются основными способами лечения зависимости от трудовой деятельности.

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